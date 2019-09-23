"لما بنتولد".. آخر كتابة سينمائية لـ"نادين شمس" تعرض في مهرجان الجونة

بالأمس وفي اليوم الثالث من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، دُشِّن العرض العالمي الأول لفيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، من بطولة "عمرو عابد، ابتهال الصريطي، أمير عيد، سلمى حسن، محمد حاتم، دانا حمدان، بسنت شوقي".

وجرى عرض الفيلم في مسرح المارينا، والذي استقبل نجوم العمل وصناعه على السجادة الحمراء، كما حضره عدد من النجوم، منهم "منى ذكي، صبا مبارك، أحمد داش، عمرو يوسف، كنده علوش، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج".

ويعتبر فيلم "لما بنتولد" تجربة سينمائية مختلفة حيث يعتمد على الموسيقى والغناء خلال سرد أحداثه، والعمل هو آخر سيناريو قامت بكتابته، السيناريست والكاتبة الراحلة نادين شمس التي كانت قد قدمت من قبل العديد من الأعمال الفنية ما بين دراما تليفزيونية وأفلام سينمائية.

ويسرد الفيلم قصة 3 شخصيات، "الأول" يحاول أن يبدأ مسيرته الفنية في الغناء، و"الثانية" امرأة مسيحية رومانسية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما "الثالث" يعمل في مجال التدريب الرياضي، ويوضح كيف يواجهون الحياة في إطار موسيقى غنائي.

الفيلم هو البطولة الأولى للفنان أمير عيد، المطرب بفرقة "كايروكي" الموسيقية، وهو من كتب ولحَّن الأغاني الخاصة بالعمل.

وخلال عرض الفيلم بالمهرجان، أبدى "أمير عيد" سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدا أنه يمثل تجربة استفاد منها كثيرا.

ولدى عرض الفيلم خلال المهرجان، استقبله الجمهور بحفاوة شديدة، حيث كانت صالة السينما "كاملة العدد".

وأوضح المخرج تامر عزت، في كلمته التي سبقت عرض الفيلم على مسرح المارينا، أنه يهدي العمل للسيناريست الراحلة، لأنه كان آخر ما كتبت للسينما، مما جعله يرى أن المشروع تحول من فيلم يرغب في تنفيذه، إلى فيلم يجب تنفيذه.