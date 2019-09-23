ضبط مسجل وعامل يتاجران في المخدرات بأسيوط

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من ضبط عاطل وعامل يتاجران في المخدرات وبحوزتهما 400قرص مخدر وكمية من الحشيش بأبنوب وحي شرق أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء منتصر عويضة، يفيد بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبط كل من "ع.س.ش"، 29 سنة عامل ومقيم قرية المعابدة الشرقية ـ دائرة مركز أبنوب سبق اتهامه في 3 قضايا ما بين "سلاح-قتل" وبحوزته 390 قرص لعقار التامول المخدر- مبلغ مالي قدره 10 جنيهات، هاتف محمول.

بمواجهته أقر بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر المحضر رقم 3817 إداري مركز شرطة أبنوب لسنة 2019م.

وفى سياق متصل تم ضبط "ع.ي.م" 21 سنة حاصل على دبلوم صنايع ومقيم جسر الصليبة، دائرة قسم ثان أسيوط "سبق اتهامه في 9 قضايا "مخدرات - سلاح" وبحوزته كمية من مادة الحشيش المخدر تزن 50 جرام، 10 أقراص لعقار التامول المخدر، مبلغ مالي قدره 130 جنيه، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لهما -كل على حدة- وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.