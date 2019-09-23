أفاد موقع "الانتباهة" السوداني بالعثور على أموال ضخمة كانت مخزنة في كيس أسود داخل مرحاض طائرة بمطار الخرطوم.

وقال المصدر إنّ الأموال التي عثر عليها تبلغ قيمتها 21 مليون جنيه سوداني، بينها 350 ألف دولار أمريكي إلى جانب عملات أخرى، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأشارت المعلومات الواردة إلى أنّ الأموال كانت داخل كيس أسود، حين عثرت عليها إحدى المضيفات بالطائرة.

واعتقدت المضيفة وفق "الانتباهة" أنّ الكيس بداخله قنبلة ما جعلها تستنجد بطاقم التأمين. وبعد التفتيش اتضح أنّها عبارة عن أموال بعملات أجنبية مجهولة المصدر.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بنيابة الجمارك والتي بدورها سارعت بفتح تحقيق عاجل، وأوقفت نحو 15 عاملا للتحقيق معهم.

وفي السياق ذاته، تمت مخاطبة الشركة التي تتبع لها الطائرة، لمد السلطات السودانية بشريط التسجيل من كاميرات المراقبة داخل الطائرة لتحديد هوية واضع النقود.