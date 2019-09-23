قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن سوريا ملتزمة بالعملية السياسية ومستعدة لمواصلة التعاون مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة "غير بيدرسون" ،لإنجاح مهمته بتيسير الحوار السوري – السوري للوصول إلى حل سياسي بقيادة وملكية سوريه،حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وأوضحت وزارة الخارجية السورية، أن اللقاء مع غير بيدرسون تم فيه بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي، وكان الاجتماع إيجابياً وبناءً.