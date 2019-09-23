أصابعهم العشرة هي أداتهم الوحيدة للتعامل اليومي، بها ينقلون ما لا تنطقه أفواههم، ويفهمون ما لا تسمعه أذانهم، يتحاورون فيما بينهم في عالمهم الخاص الذي لا يخترقه إلا من أجاد لغتهم، وما دون ذلك يواجهون صعوبات شتى تتكرر يوميا في مشاهد مختلفة، داخل عيادات الأطباء أو حين الرغبة في شراء شيء ما، حتى في متابعة البرامج اليومية عبر شاشات التليفزيون.

وانطلاقا من الإحساس بمعاناة ملايين الصم في مجتمعنا، ورغبة في توفير أساسيات الحياة لهم، انخرط نحو 100 طالب بكلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة، في تعلم مبادئ وأساسيات لغة الإشارة، حملوا مسؤولية نشرها والتوعية بأهميتها بين زملائهم ومعارفهم داخل وخارج الكلية، ووفقا لمريم عمرو طالبة الفرقة الخامسة بالكلية، وأحد مؤسسي المبادرة، تخلل ذلك زيارات عدة لدور رعاية الصم للاندماج بينهم ونقل ما يشعرون به للمجتمع.

أشهر قليلة مرت على مبادرة "سامعين سكوتك" التي انطلقت قبل 3 سنوات، وسرعان ما بدأت لغة الإشارة تنتشر بين طلبة طب الأزهر بجامعة القاهرة، وفي روايتها لـ"الوطن" أكدت مريم أنّ الفكرة لاقت ترحيبا كبيرا من الطلاب، وسرعان ما انتقل صداها إلى مختلف كليات الطب بمصر على مستوى محافظات الجمهورية.

مسؤوليتهم تجاه المريض التي تعلموها منذ اليوم الأول لهم بالكلية، دفعتهم إلى التعمق في دراسة لغة الإشارة وعدم الاقتصار على معرفة مبادئها فقط، وحسب تعبير الطالبة مريم، تعلموا- باعتبارهم أطباء المستقبل- كيفية التعامل مع المريض الأصم: "من حق المريض يتفهم كويس من الطبيب، من غير وجود مرافق معاه احتراما للخصوصية"، حسب تعبيرها.

المبادرة تكفل للمريض حق التعبير عن مرضه للطبيب المعالج له

كل ما يخص شكاوى المرضى، مثل الألم في مكان ما أو الإحساس بأعراض مختلفة، أتقنها جيدا طلبة طب الأزهر بالقاهرة، وعملوا على نشرها على أوسع نطاق بين زملائهم في كليات الطب بمصر، من خلال حملات توعية أونلاين عبر فيس بوك، حتى وصل صدى المبادرة إلى محافظات مختلفة، وبدأت كل كلية تطبيقها فيما بينهم عبر حملات خاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفقا للطالبة مريم أحد الطلاب المنفذين للمبادرة.

أسرة كاملة من الصم والبكم، كانت أول مواجهات مريم مع مجتمع الصم في الواقع، خلال فترة تدريبها بإحدى الصيدليات الكبرى، شعرت خلالها بقيمة المبادرة التي شاركت في تنفيذها بكليتهم، وحسب وصفها، ساعدني ما تعلمته من الإشارة في التعامل مع أفراد الأسرة كلما جاءوا لشراء دواء ما.

ويحيي العالم اليوم الدولي للغة الإشارة، اليوم تحت شعار" حقوق لغة الإشارة للجميع "للتوعية بأهمية لغة الإشارة وحقوق تلك الفئة في التعامل والتعايش في المجتمع بشكل طبيعي.