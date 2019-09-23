بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع سيدريك أو وزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا، بحضور إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا، سبل زيادة أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي، والتعاون في دعم الإبداع التكنولوجي وتعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات في إطار الإعلان الذي تم توقيعه بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمصر في يناير الماضي.

وتضمن اللقاء إعلان تفاصيل إطلاق مسابقة مشتركة بين الجانبين لتحفيز الشركات الناشئة المصرية على الابداع وابتكار حلول ذكية في مجالات الصحة والتكنولوجيا المالية والمدن المستدامة، واحتضان أفضل الحلول المقدمة من الشركات المصرية الناشئة.

واتفق الجانبان على أن يكون منتصف أكتوبر المقبل موعد بدء التسجيل في المسابقة التي يتم إطلاقها بالتعاون مع عدد من الشركاء المعنيين بدعم التكنولوجيا المالية وتحفيز الإبداع وريادة الأعمال، وعدد من الشركات الفرنسية الكبرى التي تتولى التمويل وتقديم الدعم التقني والتوجيه.

ووجّه وزير الاتصالات الدعوة لوزير الدولة لشؤون الرقمنة بفرنسا، لحضور حفل توزيع جوائز المسابقة المقرر إقامته في مارس المقبل.

كما استعرض الوزير استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المحاور التي تتضمنها لبناء قدرات الشباب ودعم الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتهيئة البيئة التشريعية الداعمة لجذب الاستثمارات، وتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنّه تم تنفيذ عدد من مشروعات التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، من خلال إطلاق عدد من الخدمات الحكومية الرقمية لتحويلها إلى مدينة رقمية على أن يتم التوسع لاحقا في باقي المحافظات.

وتناول اللقاء تبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي وتعزيز آلياته من خلال بناء القدرات، وتمكين الشركات من تحقيق التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتيسير استضافة الشركات المصرية الناشئة في الحاضنات ومساحات العمل المشتركة بفرنسا.

وشهد اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ تمّ استعراض محاور الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعي، وتم بحث إقامة مشروعات ثنائية بين البلدين بينها عقد منتدى مصري فرنسي للذكاء الاصطناعي، وتدشين مبادرات بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية في البلدين.

وفي نهاية اللقاء، دعا وزير الاتصالات، وزير شؤون الرقمنة الفرنسي، للمشاركة في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، المقرر أن تستضيفه مصر في أكتوبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.