شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مراسم توقيع الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو مصر"، عقد جديد مع شركة "واحات السيليكون"؛ للحصول على توسعات جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع شركة "سيكو" للهواتف المحمولة الذكية وأجهزة التابلت في المنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة.

وقع العقد المهندس سامح الملاح المدير التنفيذي لشركة "واحات السيليكون"، والمهندس محمد سالم رئيس الشركة المصرية لصناعة السيليكون "Sico ".

وأجرى الدكتور عمرو طلعت ومحافظ أسيوط، برفقة المهندس محمد سالم، جولة تفقدية داخل مصنع "سيكو"؛ للإطلاع على منتجات الشركة، والتعرف على خطط الشركة المستقبلية في إطار التوسعات الجديدة، وخلال الجولة التقى "طلعت" بشباب العاملين بالمصنع من محافظة أسيوط والمحافظات المجاورة.

وأكد "طلعت" أهمية إتاحة فرص التدريب للشباب لإطلاق إبداعاتهم؛ مشيدا بما شهده خلال جولته بالمصنع من احترافية واتقان شباب الصعيد العاملين بالمصنع، مشيرا إلى أن التوسع وإضافة خط انتاج جديد للمصنع يأتي لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير يدل على أن المنتج المصري قادر على المنافسة والحصول على حصة تسويقية متميزة.

وأضاف "طلعت" أن رغبة بعض الدول الأفريقية في محاكاة هذه التجربة، تدل على ريادة مصر في مجال التصميم والتصنيع الإلكتروني؛ فالتصميم الإلكتروني من المجالات التي يتميز بها الشباب المصري، والتي تمثل قيمة مضافة، ويتم العمل نحو زيادة عدد العاملين به.

وأكد المهندس سامح الملاح، أن التوسعات التي يشملها التعاقد الجديد تأتي تتويجا للنجاح التي حققتها منتجات شركة "سيكو" في السوق المصرية والأفريقية خلال الفترة القصيرة الماضية، مشددا على التزام واحات السيليكون بتوفير كافة الإمكانات وتجهيزات البنية التحتية المتميزة اللازمة للتوسعات التي تعتزم شركة "سيكو" إقامتها، بما سيعود بالفائدة في النهاية على الاقتصاد الوطني، ويخلق المزيد من فرص العمل للشباب من أهالي الصعيد.

وأشاد المهندس محمد سالم بما توفره شركة واحات السيليكون من تجهيزات وإمكانات في المناطق التكنولوجية، تسهم في خلق البيئة المثالية لاحتضان كافة عناصر صناعة تكنولوجيا المعلومات، بدءا من الشركات الناشئة وحتى المصانع، مشيرا إلى أن التوسع الجديد يهدف إلى زيادة إنتاج المصنع لتلبية احتياجات السوق المحلي وطلبات التصدير، بجانب البدء في إنتاج التلفزيونات وأجهزة الدفع الإلكتروني.

يذكر أن مصنع سيكو يعمل به حاليا أكثر من 1000 عامل وموظف، وينتج قرابة المليون من أجهزة المحمول والتابلت سنويا، ومن المنتظر أن تصل مساحة المصنع بعد التوسعات الجديدة إلى 10000 متر مربع، ليسهم في توفير أكثر من 300 فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب في صعيد مصر.

وحضر مراسم التوقيع المهندسة هالة الجوهري الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وشيرين الجندي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون المناطق التكنولوجية، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن مراسم التوقيع جاءت خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور عمرو طلعت للمنطقة التكنولوجية بمدينة أسيوط الجديدة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومتابعة سير العمل في عمليات تطوير وتجهيز المباني بها.