نتنياهو يلمح لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل حال تعثر مفاوضاته مع جانتس

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إنّ حزبه لم يحصل على المقاعد الكافية لتشكيل حكومة يمين، ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس فشل في الحصول على الأصوات لتشكيل حكومة، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"

وأضاف نتنياهو أنّ الحكومة الوحيدة التي يمكن تشكيلها في ظل هذه الظروف هي حكومة وحدة.

ويلتقي رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء الإثنين مع نتنياهو وجانتس في مكتبه في القدس.

وذكر بيان صدر عن مكتب ريفلين، حسب ما أفادت قناة "الحرة"، أنّ رؤوفين دعا إلى مكتبه رئيسي الحزبيين نتنياهو وجانتس، بعد أن أنهى المشاورات حول من يجب عليه اختياره لمحاولة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ويجري اللقاء ضمن أبواب مغلقة.

ودعا ريفلين أمس الأحد إلى تشكيل حكومة "مستقرة" تضم الليكود برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وبيني جانتس زعيم التحالف الوسطي أزرق أبيض الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية.

وإذا تعثرت مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى، فقد تقبل إسرائيل على انتخابات هي الثالثة خلال عام، بعد فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حكومي بعد انتخابات أبريل.