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ضبط 900 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 900 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات لسحب "زانتاك" و"راني" من الصيدليات.. وطبيب ينصح ببدائل أخرى

حملات لسحب "زانتاك" و"راني" من الصيدليات.. وطبيب ينصح ببدائل أخرى

محافظ الدقهلية عن طفل التغوط: مهمتنا توفير الرعاية والعناية بالتلاميذ

محافظ الدقهلية عن طفل التغوط: مهمتنا توفير الرعاية والعناية بالتلاميذ

مركز الفرافرة ينتهي من تطوير مرفقي المياه والصرف بقرية أبو هريرة

مركز الفرافرة ينتهي من تطوير مرفقي المياه والصرف بقرية أبو هريرة

آخرهم محمود جاد.. 3 حراس مرمى لفتوا أنظار العالم بتصدياتهم

آخرهم محمود جاد.. 3 حراس مرمى لفتوا أنظار العالم بتصدياتهم

ضبط 500 ألف مخالفة في حملات مرورية مختلفة

ضبط 500 ألف مخالفة في حملات مرورية مختلفة

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طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

"حق المريض الأصم يعبر عن تعبه".. مبادرة طلاب طب لتعلم ونشر لغة الإشارة

"حق المريض الأصم يعبر عن تعبه".. مبادرة طلاب طب لتعلم ونشر لغة الإشارة

شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

شهادات الميلاد المؤقتة حياة جديدة لـ"مجهولي النسب"

"صراع العروش" و"تشيرنوبيل".. القائمة الكاملة لحفل توزيع جوائز الإيمي

"صراع العروش" و"تشيرنوبيل".. القائمة الكاملة لحفل توزيع جوائز الإيمي

"القاعدة".. محاولات للعودة على أنقاض "داعش"

"القاعدة".. محاولات للعودة على أنقاض "داعش"

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