نشوب حريق في مدرسة وإخلائها من الطلاب بقنا

نشبت حريق محدود، ظهر اليوم، في مدرسة داود تكلا الإعدادية بقرية بهجورة التابعة لدائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد نشوب نيران داخل مدرسة داود تكلا بقرية بهجورة بنجع حمادي، وذلك بسبب ماس كهربائي داخل المدرسة، فيما أخلت إدارة المدرسة الطلاب خارج المدرسة خوفاً من إصابتهم بحروق جراء الحريق.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء لسرعة السيطرة علي النيران التى نشبت، وتمكنت من إخماد الحريق ،وجار تحرير محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.