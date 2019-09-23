لقي طفل مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم، بعد أن صدمته سيارة مجهولة على طريق " المنصورة – ميت محمود" ووصل للمستشفى جثة هامدة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث المديرية، عن ورود بلاغ من مستشفى بني عبيد التخصصي بوصول الطفل السيد صلاح السيد حافظ،11 سنة، مقيم بقرية ميت محمود مركز المنصورة، جثة هامدة على إثر حادث سير.

انتقل رجال مباحث المركز إلي مكان الحادث، وبالفحص وسؤال أسرته في محضر الشرطة، أكدوا أن سيارة مجهولة صدمت الطفل، وفرت هاربة أمام قرية ميت محمود، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وكثفت مباحث المركز من جهودها للوصول إلى السيارة المجهولة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.