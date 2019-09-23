استقبل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لبحث عدد من الملفات الخدمية وسبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة لخدمة المجتمع، بحضور الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن الجامعة، استطاعت الوصول الى مراتب علمية متقدمة على المستوى الدولي، وعليها آمال كبيرة في ربط علوم المستقبل بالتنمية المستدامة من أجل أبنائنا، فأصبحت مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، مؤكدا على دورها الرائد في تنمية المجتمع، قائلاً: "أن جامعة كفر الشيخ هي كريستالة المحافظة".