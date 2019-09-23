9 آلاف طن قمح رصيد صومعة الحبوب والغلال في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 1000 طن يوريا و336 طن رخام.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 14300 طن ذرة و9456 طن حديد و1500 طن قمح و4564 طن خشب و400 طن ميثانول و10000 طن جلاتين ونواتج.‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 91 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 113 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 422 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90615 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14151 طنا.

وغادر الميناء 1 قطار بحمولة إجمالية 1361 طن قمح، في حين غادرت 841 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 49198 من البضائع العامة منها 89 سيارة نقل محملة بـ 3932 طن قمح.