تحذر وزارة الصحة بين الحين والآخر من بعض الأدوية التي قد تكون مغشوشة أو بها مواد مضرة، آخرها التحذير من تناول 21 دواءً يحتوي على المادة الخام الفعالة "الرانتيدين" لحين التأكد من عدم وجود شائبة في المادة الخام.

لذلك، تستعرض "الوطن" لقرائها عدة نصائح من المهم اتباعها قبل شراء أي نوع من الأدوية، وفقًا لجهاز حماية المستهلك على النحو التالي:

1. تحدث دائما مع الطبيب أو الصيدلي، ويجب المحافظة على قائمة لكل الأدوية التي تتناولها، وحتى إذا كنت تتناولها بوتيرة منخفضة مع أو دون وصفة طبية، بما فيها الإضافات الغذائية كالفيتامينات، لذا يجب إبلاغ أي طبيب معالج بهذه القائمة وبأي نوع من الحساسية.

2. لا تشترِ أدوية دون وصفة طبية.

3. التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

4. التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة.

5. تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

6. قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة، تأكد من أنّها مخزّنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

7. من المهم الانتباه إلى الشعور العام بعد تناول الأدوية، فيجب متابعة وتوثيق أي تغيير يطرأ في الشعور العام الناتج عن تناول الأدوية، وإعلام الطبيب المعالج أو الصيدلي.

8. احفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال.

9. تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر التي تستخدم على أنّها دواء لعلاج كثير من الأمراض.