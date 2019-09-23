تستعد حكومة المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتسليم التقرير السنوي عن أعمال برنامجها في الفترة من يوليو 2018 وحتى يوليو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وذكر التقرير السنوي أنّه فيما يتعلق بمحور تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج، تم تنظيم 3 مؤتمرات بمشاركة 66 عالما مصريا يمثلون 46 تخصصا ويقيمون في 18 دولة، وإقامة 13 شراكة وبرامج توأمة بين الجامعات والجهات الوطنية وبين الجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريون بالخارج، وإتاحة 91 فرصة تدريب وبعثات دراسية وبحثية لشباب المصريين عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية، استفاد منها 2512 شابا مصريا، وتدشين مؤسسة "مصر تستطيع".

وأضاف التقرير أنّ الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج عمل الحكومة المصرية خلال العام الماضي على برنامج رئيسي ثالث، وهو تدعيم الرياضة البدنية للشباب، إذ يهدف البرنامج لرعاية واكتشاف الموهوبين رياضيا من خلال إنشاء عدد من الملاعب والأندية ومراكز التنمية الرياضية، وتوفير الرعاية الصحية في المجال الرياضي.

ويقوم برنامج تدعيم الرياضة البدنية للشباب على عدد من المحاور، في مقدمتها توفير البنية الأساسية الرياضية، وفي هذا الصدد تم تنفيذ 25 ملعبا مفتوحا بنسبة 100% من المستهدف للعام المالي 2018/2019 في عدد من المحافظات، والانتهاء من أعمال إنشاء الصالة المغطاة باستاد طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، والانتهاء من تنفيذ 3 حمامات سباحة بمحافظات القليوبية، السويس، الإسماعيلية.

ومن المنتظر تنفيذ 18 حمام سباحة بنهاية برنامج عمل الحكومة المصرية في 2022، والانتهاء من تطوير مركز التنمية الرياضية بمحافظة القاهرة، كما تم الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد، وجار الانتهاء من إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة نادي الفرسان لمتحدي الإعاقة بمدينة أوسيم بمحافظة الجيزة، والانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 2 وحدتين للطب الرياضي بمحافظتي السويس وبني سويف، ومن المنتظر الانتهاء من 10 وحدات للطب الرياضي بنهاية برنامج عمل الحكومة المصرية في 2022، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج توفير البنية الأساسية الرياضية نحو 1.678 مليار جنيه.