استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، بمدينه طور سيناء اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي، واللواء سعيد بده رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، والمهندس جمال عبد الصبور مدير عام شركه المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، والمهندس مبارك منصور رئيس قطاع المقاولون العرب، لمناقشه موقف محطات التحلية ومياه الشرب ومحطات الصرف الصحي علي مستوي مدن المحافظة، وسبل تطويرها والتوسع فيها .

كما جرى خلال اللقاء الاتفاق علي إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمدينه طور سيناء، علي مراحل علي أن تكون الأولوية بالمناطق الأكثر احتياجا وذلك نظرا لكثافه السكان بمدينه طور سيناء .

وأكد اللواء إيهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي أنه سيجرى الانتهاء من خزانات المياه بمدن أبوزنيمة وأبورديس ورأس سدر، وسيجرى إرسال لجنه فنية للإشراف علي الخزانات ،وستقوم شركة المقاولون العرب بتسليم خزانات رأس سدر وأبوزنيمة يوم 30 يناير 2020 وخزان أبورديس يوم 31 مارس 2020.