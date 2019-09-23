اعتقلت الشرطة الإندونيسية 9 مسلحين مشتبه بهم في التآمر لشن هجوم تفجيري يستهدف الشرطة، وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية الإندونيسية ديدى براشيتو - حسب ما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم - أنّ فريق مكافحة الإرهاب اعتقل 6 مسلحين اليوم بمدينة "بيكاسي" في العاصمة "جاكرتا"، فيما اعتقل اثنين بشمال العاصمة وآخر في غربها.

وأضاف براشيتو أنّ السلطات نزعت فتيل متفجرات وزنها 500 جرام كانت في بيت أحد المشتبه بهم حين داهمته الشرطة"، مشيرًا إلى أنّ الشرطة عثرت أيضًا على خطاب وداع كان قد كتبه المشتبه به الذي كان يعتزم التوجه لتفجير نفسه بأحد أقسام الشرطة، موضحا أنّ المشتبه به ينتمي إلى جماعة "أنشورت دولة" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.