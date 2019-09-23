التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، سيمون كوفيني، وزير خارجية أيرلندا، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تناول الطرفان آخر المستجدات الإقليمية مع التركيز على القضية الفلسطينية، ومخاطر زعزعة الاستقرار الإقليمي في الخليج.

وعبرّ أبو الغيط خلال اللقاء، عن امتنانه للمواقف الأيرلندية حيال القضية الفلسطينية، وبالأخص لما تُقدمه دبلن من دعم وتبرعات مقدرة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العريبة بأن الوزير الأيرلندي جدد دعم بلاده للأونروا، رافضاً كل المحاولات التي تجري لتقويض عمل الوكالة والقضاء على ما تقدمه من خدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مُضيفاً أن أبو الغيط شكر الوزير الأيرلندي على تبرعات بلاده الكريمة للأونروا، وآخرها منحة قدرها 2 مليون دولار تقدمها دبلن للوكالة هذا الأسبوع.

وأكد المصدر المسؤول أن أبو الغيط والوزير الأيرلندي أكدا على مركزية حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنهما اتفقا على أهمية متابعة اللقاء الوزاري التشاوري الذي عُقد في دبلن في فبراير الماضي من أجل تعزيز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين، ولمحددات العملية السلمية المتسقة مع القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط عبَّر للوزير الأيرلندي عن تأييد الجامعة لتحركات دبلن على الصعيد الدولي من أجل حشد التأييد لحل الدولتين ومواجهة المحاولات التي تجري لتقويضه والالتفاف عليه، مؤكداً ترحيبه بالترشيح الأيرلندي لعضوية مجلس الأمن لعامي 2021 و2022.

وأوضح المصدر أن اللقاء تناول كذلك مخاطر زعزعة الأمن الإقليمي في الخليج، وأن الأمين العام والوزير الأيرلندي اتفقا على أهمية نزع فتيل التصعيد الحالي، والتركيز على الحلول الدبلوماسية التي تحفظ لجميع الأطراف أمنها واستقرارها، في ضوء من الالتزام بمبادئ القانون الدولي الأساسية وعلى رأسها عدم جواز الاعتداء، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.