التقى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، بمكتبه اليوم، الدكتور محمد عبدالعاطي عباس، منسق عام هيئة بيت العائلة المصرية، على هامش زيارته لأسيوط، للتأكيد على سبل التواصل بيت العائلة والمحافظة في مختلف المجالات التنموية والمجتمعية.

حضر اللقاء المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ صلاح عمارة، سكرتير عام هيئة بيت العائلة المصرية، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتور علي عبدالحافظ، مدير عام المنطقة الأزهرية بأسيوط، والقس بيتر توفيق، ممثلا عن الكنيسة الأرثوذوكسية بأسيوط، والقس مرقص يوسف، ممثلا عن الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط.

وأعلن المحافظ دعمه الكامل لجهود ومبادرات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة برنامج تنمية الصعيد، مشيرا إلى أهمية مشاركة بيت العائلة في دعم المبادرات الرئاسية بالمحافظة، وحل النزاعات والخصومات، تنفيذا للمبادرة التي تم إطلاقها "أسيوط بلا ثأر"، داعيا الجهات والقيادات الطبيعية لدعم أجهزة المحافظة والأمن للتصدي لظاهرة الثأر، والقضاء عليها.

وأشاد "عبدالعاطي" بجهود الوزير المحافظ في إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات وإطلاق مبادرة "أسيوط بلا ثأر" بالقرى والنجوع بالتنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية ولجان المصالحات العرفية، والتي تمكنت من إنهاء العشرات من الخصومات الثأرية في فترة وجيزة.

بينما أشار الشيخ سيد عبدالعزيز إلى بعض البرامج التنموية التي ينفذها بيت العائلة بأسيوط منها البرامج التدريبية للشباب ولمؤسسات المجتمع المدني وبرامج مناهضة التشدد والتطرف وتفعيل لجنة الخطاب الديني بالتنسيق مع اللجان الفرعية لبيت العائلة المصرية بالمراكز .

وفي نهاية اللقاء تبادل الوزير المحافظ ومنسق عام بيت العائلة المصرية الدروع التذكارية .