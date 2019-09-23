أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة بمحافظة، إجراء المسح الطبي لطلبة الفرقة الأولى بالجامعة، وذلك بعد بلوغهم سن 18 عاما، وإدراج أسمائهم على البرنامج الخاص بالمبادرة الرئاسية ضمن المستهدفين.

وفحصت الحملة 24 ألف طالب جامعي حتى الآن من خلال 6 فرق طبية بكلية التجارة ومستشفى الطلبة وكلية الطب البيطري، وتم تحويل 33 حالة لمستشفى الأحرار التعليمي لإجراء تحليل الحمض النووي (PCR) كفحص تأكيدي بعد الفحص السريع، ويبلغ عدد الطلاب المستهدفين بالمحافظة 34 ألف و800 طالبا، حيث تستمر الحملة حتى 17 أكتوبر المقبل.

والجدير بالذكر أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأت بمحافظة الشرقية في مطلع مارس الماضي، لمدة شهرين، ونظرا للإقبال المتزايد وجهت وزارة الصحة والسكان باستمرار الفحص، والذي بلغ عدده 3 ملايين و776 ألف و480 مواطن في مركز صحة أسرة بكل إدارة صحية بالمحافظة للمصريين وغير المصريين مروراً بفحص طلبة وطالبات الجامعات الجدد المستهدفين.