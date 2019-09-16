صحة الشرقية : إعدام 32 طن أغذية بمصنع بالعاشر من رمضان

شنت مديرية الصحة بالشرقية، حملة بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، والإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، على أحد المصانع بالمدينة.

وأعدمت الحملة 32 طنا من الأغذية، عبارة عن "صلصة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي "معملياً"، بناء علي طلب صاحب الشركة، واتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة، وإعدام هذه الكميات بالمدفن الصحي بالعاشر من رمضان.

وأكد وكيل الوزارة استمرار حملات مراقبة الأغذية علي المنشآت الغذائية لإحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.