أفادت مصادر أمنية بأنّ الرجل الذي اقتحم بسيارته مسجد كولمار الكبير في شرق فرنسا مساء السبت قد أوقف رهن التحقيق، اليوم، وأن الشرطة القضائية الفرنسية تعمل على تحديد سبب قيامه بهذا العمل.

وقال مصدر أمني، لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "لقد أوقف وهو لا يزال في المستشفى حيث يتم الاستماع إلى أقواله من قبل المحققين الذين يسعون إلى تحديد دوافعه للقيام بذلك".

وكانت المدعية العامة للجمهورية في كولمار كاترين سوريتا مينار، اعتبرت مساء السبت أن الرجل قد يكون يعاني "من مشاكل نفسية".

ونقل عدد من الشهود أنهم سمعوه يصرخ "الله أكبر" بينما كان عناصر الشرطة يلقون القبض عليه، في حين أن مسؤولا في الطائفة الاسلامية في المدينة أوضح أنه مسلم.

واقتحم الشاب على متن سيارة من نوع "سيتروين" الباب الخارجي للمسجد قبل أن يوجه السيارة بشكل متعمد نحو مدخل قاعة الصلاة التي كانت فارغة في تلك الساعة.

وباستثناء المهاجم لم يصب أحد بجروح. وبعد أن خرج من السيارة وجه إلى جسده طعنات عدة بسكين كان يحمله، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له.

وأفادت النيابة العامة في المدينة بأن المهاجم يقيم في كولمار وهو من مواليد العام 1980 ولا سوابق جرمية له.

وسلم التحقيق إلى الإدارة الاقليمية لشرطة مدينة ستراسبورج القضائية، كما تم إبلاغ النيابة الوطنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب بالحادثة، لكن القضية لا تزال بأيدي النيابة العامة في كولمار.