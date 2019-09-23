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محافظ القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيا موسعا لتنفيذ خط غاز طبيعي جديد

محافظ القليوبية يعقد اجتماعا تنسيقيا موسعا لتنفيذ خط غاز طبيعي جديد

محافظة الإسماعيلية تطبق البيان العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

محافظة الإسماعيلية تطبق البيان العملي لمجابهة الأزمات والكوارث

بالصور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تناقش تلاميذ مدرسة في المقررات الدراسية

بالصور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تناقش تلاميذ مدرسة في المقررات الدراسية

بالصور.. "تمريض كفر الشيخ" تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

بالصور.. "تمريض كفر الشيخ" تنظم حفل استقبال الطلاب الجدد

"موسكو": 800 طفل روسي يتواجدون في مناطق الإرهاب بالشرق الأوسط

"موسكو": 800 طفل روسي يتواجدون في مناطق الإرهاب بالشرق الأوسط

النيابة العامة تعلن قاعدة جديدة في نظر تظلمات حركة التنقلات

النيابة العامة تعلن قاعدة جديدة في نظر تظلمات حركة التنقلات

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طرح الكراسات الأحد المقبل.. شروط حجز 46 فيلا نصف تشطيب بالعلمين

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