قال أسامة عبدالعزيز، الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، إن الموقف التركي تجاه مصر يحتاج إلى الهدوء التام واحتساب كل خطوة قبل تجاوزها "مسألتهم مفضوحة".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية "DMC"، أن ظهور الحملة الشعواء ضد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أسبوعين جائت لأسباب عده أبرزها نجاح مصر في معركة غاز المتوسط، موضحا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيصيبه الجنون من هذه النجاحات المتتالية والمتلاحقة لمصر.

وأكد الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن التركي، أن أردوغان يكره مصر بعد ما حدث من تولي لجماعة الإخوان الإرهابية لمقاليد حكم مصر "تخيل أن أحلامه الاستعمارية والتوسعية قد بدأت في التحقيق"، مشيرا إلى أن تحطم كل أحلام أردوغان التوسعية بعد عزل محمد مرسي: "أردوغان لديه عقدة من جيش وطنه التركي لكون الأخير دائما قاهر للتنظيمات الإسلامية في تركيا ولم يسمح بتولي الأحزاب الإسلامية السيطرة على السلطة هناك".