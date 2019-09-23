أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن الجيش حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات، موضحًا أن القضاء على الإرهاب في البلاد "قريب جدا"، وذلك حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، والذي جاء تحت عنوان "تركيا تغرق في ليبيا".

ورصد التقرير تراجع قوات فايز السراج المدعومة من تركيا أمام الجيش الوطني الليبي في معركة طرابلس، فضلًا عن تلقي تركيا ضربات متتالية في ليبيا بعد ما يقارب 7 أشهر على اندلاع الاشتباكات في العاصمة طرابلس، ولم ينجح الدعم التركي لحكومة الوفاق في تغيير مسار الحرب في طرابلس بل فشلت الوفاق في تحقيق أي انتصار على الرغم من الإمدادات الدائمة بالأسلحة والمعدات والتدريبات.

ولا تزال حكومة الوفاق حليفة الأتراك تستهلك منظومة دفاعها وتخسر تحالفات عدة في الغرب الليبي، وباتت تعمل فقط على إطالة أمد الصراع بليبيا على أمل تسوية سياسية.