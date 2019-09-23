أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود اندلع بحشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية، بمحطة قطارات مدينة المنيا.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالفحص تبين عدم تأثر حركة القطارات بالحريق الذي لم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.