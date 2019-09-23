أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى قطاري خردة فارغة، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية.

وأوضحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أن النيران بدأت من على حافة ترعة الإبراهيمية بالجهة الشرقية المجاورة لشريط السكك الحديدية بمدينة المنيا، وتم التعامل الفوري بمعرفة الحماية المدنية التي أخمدت الحريق، دون وجود أي إصابات بشرية.

وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود اندلع بحشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية، بمحطة قطارات مدينة المنيا.

انتقل العميد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، ونجحوا في السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق الذي لم ينجم عنه أي إصابات بشرية.