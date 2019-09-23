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عميد هندسة المنصورة: نهدف لتخريج طالب قادر على المنافسة في سوق العمل

عميد هندسة المنصورة: نهدف لتخريج طالب قادر على المنافسة في سوق العمل

الديهي: السيسي أعطي الأمم المتحدة درسا بنجاح التجربة المصرية

الديهي: السيسي أعطي الأمم المتحدة درسا بنجاح التجربة المصرية

رصف وإضاءة الشوارع المحيطة بالمدينة الجامعية للأزهر بكفر الشيخ

رصف وإضاءة الشوارع المحيطة بالمدينة الجامعية للأزهر بكفر الشيخ

جلسة حوارية عن التعليم ما قبل الجامعي بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

جلسة حوارية عن التعليم ما قبل الجامعي بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

الإسكان والقاهرة تتابعان الموقف التنفيذي لمشروع محور ترعة الطوارئ

الإسكان والقاهرة تتابعان الموقف التنفيذي لمشروع محور ترعة الطوارئ

موسى: "إحنا أول ناس ندافع عن حرية الرأي والتعبير.. والفوضى خيانة"

موسى: "إحنا أول ناس ندافع عن حرية الرأي والتعبير.. والفوضى خيانة"

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