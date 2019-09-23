دائمًا ما يبحث عشاق السيارات، عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم، وفي كل عام تأتي المقارنات بين العديد من السيارات الجديدة.

وخلال السطور التالية تستعرض "الوطن" مقارنة بين أرخص سيارتين في السوق المصرية والتي لا يتجاوز سعر الفئة فيها مبلغ الـ150 ألف جنية، وهما سيارتي "زوتي Z100" و"سوزوكي ألتو"..

زوتي Z100

- تعتمد السيارة على محرك بقوة 75 حصان عند 6200 لفة، وبعزم دوران 90 نيوتن لكل متر عند 3500 لفة.

- وتبلغ السعة اللترية للمحرك 1000 سي سي، كما يتصل به ناقل حركة عادي بـ6 سرعات.

- يبلغ طول السيارة 3559 مللي متر، وعرضها 1620 مللي متر، وارتفاع كلي 1476 مللي متر.

- تتميز باقتصاديتها في استهلاك كمية الوقود، حيث تستهلك 5.3 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر.

- تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترا.

- تتميز زوتي Z100 بجنوط سبور مقاس 18 بوصة.

- تأتي Z100 بتجهيزات أمان عدة، وهي "وسادتان هوائيتان، فوانيس شبورة أمامية وخلفية، نظام توزيع قوة الفرامل على العجلات EBD، ضوء توقف خلفي مرتفع، نظام المكابح المانع للانزلاق ABS، حساسات ركن خلفية".

- تتميز بطول فترة ضمانها التي تتراوح بين 5 سنوات أو 100 ألف كم.

- يصل سعر زوتي 136.990 جنيه.

سوزوكي ألتو

تعد سيارة ألتو من العلامة التجارية اليابانية "سوزوكي"، هي الأوحد ذات نمط الهاتشباك ضمن مجموعة السيارات التي طرحتها الشركة بالسوق المحلية والعالمية، فهي سيارة اقتصادية من الطراز الأول.

- جاءت السيارة بأبعاد صغير ومميزة، حيث بلغ طولها 3500 مللي متر، وعرضها الكلي حوالي 1600 مللي متر، و ارتفاعها الكلي وصل إلى 1470 مللي متر.

- بلغ طول قاعدة الإطارات الخاصة بها حوالي 2360 مللي متر.

- جاءت السيارة مزودة بحقيبة خلفية صغيرة تبلغ سعتها حوالي 180 لتر.

- يبلغ الارتفاع الجزئي لسيارة سوزوكي ألتو حوالي 160 مللي متر.

- تمتلك سوزوكي ألتو محركا ذو سعة منخفضة تبلغ 800 CC، بـ4 سلندرات، و12 صباب وقود داخلي.

- تبلغ قوة المحرك حوالي 47 حصان، بعزم دوران يبلغ 6 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

- يبلغ العزم الأقصى للمحرك حوالي 68 نيوتن لكل متر في أثناء دوران المحرك على سرعة تبلغ 3500 لفة في الدقيقة الواحدة.

- تحتوي سوزوكي ألتو على ناقل حركة من النوع اليدوي مزود بعدد 5 سرعات.

- تبلغ سرعتها القصوى إلى 130 كيلو متر في الساعة، بمعدل تسارع يبلغ 20 ثانية، لتتحرك السيارة من حالة الثبات إلى سرعة 100كم/ساعة .

- تمتلك سوزوكي ألتو 5 مقاعد في الصالون الداخلي للسيارة.

- يبلغ سعر السيارة 133 ألف جنيه.