قال الدكتور محمد إبراهيم، خبير هندسة الأقمار الصناعية، إن القارة الإفريقية لم تشارك في صنع مشكلة التغيرات المناخية ولكنها تضررت من آثارها "يريدون أن يشركونا معهم في تلك المسؤولية ولم نكن شركاء من الأساس".

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TEN"، أن هناك الكثير من التغييرات المناخية بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الأرض ما يؤدي لوجود الكثير من التغيرات المناخية مثل ذوبان الجليد واختفاء قطع من الأراضي، موضحا أن ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين سيؤدى إلى كارثة مثل اختفاء دول كـ"المالديف".

وأكد أمين خبراء البيئة العرب، أن الأقمار الصناعية من شأنها رصد الظاهرة وتحديد المتسبب فيها بدقة.