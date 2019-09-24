"الخليج لمكافحة الإرهاب": الشعب المصري يملك وعيا كبيرا ولن ينجرف للفوضي

قال بلال الدوي، مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، إن الشعب المصري يملك وعيا كبيرا نجح من خلال عدم الانجراف إلى أحداث 25 يناير 2011 أو تعميم الفوضي والتخريب في البلاد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلاميه لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن محاميي جماعة الإخوان هم أنفسهم محاميي الشباب في مقتل النائب العام المصري الشهيد هشام بركات، موضحا أن عضو التنظيم السري للإخوان والذي بدأ في 1942 كانوا يسعون لتفجير القناطر الخيرية من أجل إغراق مصر وهم أنفسهم من أرادوا تفجير مولدات الكهرباء بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي في فترة حكم محمد مرسي.

وأكد مدير مركز الخليج لمكافحة الإرهاب، أن فكر التنظيم السري واحد ويستند على كتب ومرجعيات سيد قطب والتي تتيح ذلك الأمر ومحاربه الدولة وتكفير الآخر، مشيرا إلى أن هناك توزيع أدوار بشكل كبير مابين أعضاء الجماعة حتى ينجحوا في تحقيق مايريدونه من محاربة للدولة.