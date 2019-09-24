التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك، وتأتي القمة بين الرئيسين، في إطار العلاقات المميزة بين القاهرة وواشنطن، وناقشت تعزيز التعاون الثنائي، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واهتمت وكالات الأخبار والصحف العالمية بتلك المقابلة وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبدالفتاح السيسي.

"رويترز".. ترامب يدعم الرئيس المصري

ذكرت وكالة "رويترز" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد خلال اللقاء، الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الناجحة بين مصر والولايات المتحدة، قائلا، إن الولايات المتحدة ومصر تربطهما علاقة طويلة الأمد.

وأثناء لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال ترامب، "مصر لديها قائد عظيم".

"يورو نيوز".. مصر لديها قائد عظيم

واستعرض موقع "يورونيوز" تصريحات ترامب، خلال اللقاء الذي جمعه بالسيسي، والتي قال فيها، "إن الولايات المتحدة ومصر تربطهما علاقة طويلة الأمد"، وتعليقا على المظاهرات المحدودة التي شهدتها مصر أوضح ترامب، "المظاهرات بكل مكان في العالم، لا لست مهتما بذلك، مصر لديها قائد عظيم".

سبوتنيك: الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم

وأبرزت وكالة الأنباء العالمية "سبوتنيك" اللقاء الذي جمع بين الرئيسين ترامب والسيسي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال لنظيره ترامب، إن مصر تقدر عاليا "حكمته" في التعامل مع الخيار العسكري في حل الأزمة في منطقة الخليج كـ "خيار أخير"، مؤكدا "أن الرأي العام في مصر لن يقبل بأن يصل الإسلام السياسي إلى الحكم"، موضحا أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

"روسيا اليوم" .. ترامب: الرئيس المصري زعيم حقيقي

أبرز موقع "روسيا اليوم" باللغة العربية في الصفحة الرئيسية، اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر الموقع أنه خلال اللقاء، وصف ترامب الرئيس المصري بأنه "زعيم حقيقي"، وفي تعليقه على المظاهرات الاحتجاجية الأخيرة، قال ترامب: "أعتقد أن الجميع لديهم تظاهرات واحتجاجات، حتى الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، كان هناك تظاهرات واحتجاجات في عهده في الشارع".

ووصف ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "قائد عظيم محترم"، مضيفا: "قبل أن يأتي للسلطة في مصر كانت هناك فوضى".

وخلال اللقاء أوضح الرئيس الأمريكي، أن مصر لها مكانة خاصة في المنطقة والعالم العربي، موضحًا أنه زار مصر هو زوجته والتقط صورا أمام الأهرامات، وكانت صورا جميلة، مضيفًا: "أحسنتم الترحاب بنا عندما زرنا مصر، الأهرامات شيء مميز والصور التي التقطناها لا يمكن أن تُنسى".