تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

تنظيم ملتقى كبار العلماء بالأزهر

تُنظِّم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ملتقى كبار العلماء، بعنوان "اقرأ وربك الأكرم"، في قاعة مؤتمرات الأزهر.

ويحضر الملتقى، الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر.

4 قوافل طبية بمدينة دهب و3 أودية في جنوب سيناء

تُسيِّر مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء قوافل طبية مجانية إلى وادي مجيرح (1)، في مدينة دهب، اليوم الثلاثاء، وإلى وادي خريزة في مدينة شرم الشيخ، غدا الأربعاء، بينما تتوجه قوافل إلى وادي بير زغير، ووادي مجيرح بمدينة نويبع، يومي الجمعة والسبت 27 و28 سبتمبر الجاري.

رئيس دار الأوبرا يفتتح معرض الفنانة التشكيلية شفق الوكيل

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، معرض الفنانة التشكيلية الدكتورة شفق الوكيل، وذلك في السابعة مساء، بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، بالدار.

ندوة عن مسرحية المسيح يُصلَب في فلسطين باتحاد الكتاب

يقيم اتحاد الكتاب المصري ندوة عن مسرحية "المسيح يُصلَب في فلسطين" التي شاركت في فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته المنقضية، وحصل مؤلفها نسيم مجلى على جائزة التمييز في التأليف من المهرجان.

ومن المقرر أن تعقد الندوة، بحضور المؤلف والمخرج، وباقي فريق العمل من الممثلين.

كما تنظم شعبة الدراما التابعة للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، يوما احتفاليا بالمبدع نسيم مجلى عضو اتحاد الكتاب، وذلك في السابعة مساء، بمقر الاتحاد بالزمالك.

حفل توقيع ومناقشة رواية صافيني مرة بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة، إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور فاروق الجوهري، في السادسة مساء، حفل توقيع ومناقشة رواية "صافيني مرة" للكاتب نعيم صبري، ويديره اللقاء الأديب أسامة عرابي.

انعقاد الملتقى الشهري لمبدعي أدب الطفل

يعقد الملتقى الشهري لمبدعي أدب الطفل الذي يقام في مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، التابع لدار الكتب والوثائق، ندوة، حول إبداعات كاتبة الأطفال سماح أبو بكر عزت، في تمام الساعة 3 عصرا، بمقر المركز.

حوار موسيقى بين مصر والمجر في ساقية الصاوي

تستضيف ساقية الصاوي، بالتعاون مع سفارة المجر بالقاهرة، حوارا موسيقيا، بين مصر والمجر، في تمام الساعة 8 مساءً.

إحياء ذكرى ميلاد الشاعر سيد حجاب على المسرح الصغير في الأوبرا

يستعد صالون "مصر المبدعة"، الذي يقام شهريًا، تحت رعاية دار الأوبرا المصرية، لإحياء ذكرى مولد الشاعر الراحل سيد حجاب، على المسرح الصغير، في تمام الساعة 7 مساءً.

افتتاح المعرض الجماعي الديار في جاليري خان المغربي

يشهد جاليري خان المغربي، افتتاح المعرض الجماعي "الدِيَار"، للفنانِين التشكيليين محمد عرابي، ومعتز كمال، ومجدي عبده، وذلك في تمام الساعة 7 مساءً، بمقر الجاليري في الزمالك.

لقاء مفتوح بين محافظ الدقهلية والمواطنين للاستماع إلى مشكلاتهم

يستقبل الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الساعة 9.30 صباحا، المواطنين الراغبين في عرض طلباتهم ومشكلاتهم، وذلك في إطار لقاء مفتوح، بحضور القيادات التنفيذية والمحلية، في قاعة الاجتماعات بالديوان العام.