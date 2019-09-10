"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة، فتستعرض "الوطن" بعض الأمكان التى يمكن الذهاب اليها اليوم 10 سبتمبر، في القاهرة.

- لو كنت من هواة الاستمتاع بالانشاد الديني، تقدم ساقية الصاوي اليوم في تمام الساعة السابعة مساء حفل لفريق "وصلة سماع"، وسعر التذكرة 47 جنيها.

- لهواة اكتشاف المواهب الجديدة تقدم فرقة فريبيانو باند، حفلا في ساقية الصاوي في تمام الساعة السابعة والنصف، في قاعة النهر، سعر التذكرة 47 جنيها.

- لمحبي مسرحيات المسرح القومي، يواصل الفنان سامح حسين والفنانة سهر الصايغ عرض مسرحية "المتفائل" الساعة 9 مساءً، وأسعار التذاكر 30 و50 و70و100 جنيه.

- يستضيف اليوم التحرير لاونج، معرض ملامح للفنان السوداني مظفر موسى حنيطير، ويستعرض بعض الصور للملامح السودانية المختلفة، ويهدف للتعريف بأهمية الصورة في مخاطبة فكر ووجدان الإنسان، ورغبةً في تعزيز ثقافة الصورة لدورها في اثراء مخيال الشعوب.

يبدأ المعرض من الساعة 7 مساءً بمقر التحرير لاونج في وسط البلد، ويستقبل الزائرين لمدة أسبوع من يوم 10 سبتمبر حتى يوم 17 سبتمبر يوميا من 6 إلى 9 مساءً.