ترامب ورئيس كوريا الجنوبية: لن نلجأ إلى عمل عسكري ضد بيونج يانج

أعلن مسؤول في مكتب رئاسة كوريا الجنوبية، أن الرئيس مون جيه إن، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، جددا تعهدهما السابق- خلال لقائهما على هامش الاجتماعات الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- بعدم استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكوري، في مؤتمر صحفي، نظمه مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية في نيويورك، نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيسين جددا تعهدهما السابق المتمثل في ضمان مستقبل مشرق لكوريا الشمالية، في حال تفكيكها للأسلحة النووية.

وأوضح أنه "تم التأكيد على إرادة ترامب القوية في تحقيق تقدم حقيقي نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإحلال السلام، من خلال مفاوضات قائمة على ما اتفق عليه خلال لقائه مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في سنغافورة، فبراير الماضي".

وأشار إلى أن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما أيضا، إلى مناقشة تقاسم تكاليف الدفاع العالقة بين سول وواشنطن، لافتا إلى أن الرئيس "مون" أكد أهمية تقاسم التكاليف بصورة عادلة وموضوعية.

ونوه إلى أن "مون" قدم شرحا مفصلا حول زيادة موازنة الدفاع لكوريا الجنوبية، منذ انطلاق حكومته، وزيادة الأسلحة التي تستوردها من الولايات المتحدة، وكذلك زيادة حصتها في تكاليف الدفاع، لتمركز القوات الأمريكية في كوريا، وزيادة مساهمة بلاده في التحالف الكوري والأمريكي.