ترامب: أنا الأحق بجائزة نوبل للسلام

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقاء ثنائي عقده مع رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن منح جائزة نوبل للسلام، لا يتم بشكل منصف، وأنها إذا تحلت بالعدل، فيعتبر نفسه هو من يستحقها.

وأضاف ترامب، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: "منحوها لأوباما مباشرة بعد وصوله إلى الرئاسة، وهو لم يكن لديه أدنى فكرة عن سبب حصوله عليها، أتعلمون؟، كان هذا الأمر الوحيد الذي وافقته الرأي فيه".

واعتبر "ترامب"، نفسه، الأحق بالجائزة، قائلا: "يمكن أن أُمنح جائزة نوبل لأمور عدة، إن كانوا يعطونها بنزاهة، وهو ما لا يفعلونه"، بحسب سكاي نيوز عربية.