موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 344 شاحنة و75 سيارة

أعلن ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 344 شاحنة بضائع، و75 سيارة، على مدار يومين.

وأوضح المتحدث الإعلامي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن ميناء نويبع يستعد اليوم لاستقبال السفينة سينا، وعلى متنها 21 شاحنة، فيما استقبل أمس، السفينتين آيلة وسينا وعلى متنهما 48 شاحنة و3 سيارات، وغادرته الأخيرة وعلى متنها 71 شاحنة و11 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم أيضا، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، وعلى متنها 73 شاحنة و20 سيارة، بينما استقبل أمس السفينتين القاهرة والحرية، وعلى متنهما 43 شاحنة و16 سيارة، وغادرته "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 88 شاحنة و25 سيارة.