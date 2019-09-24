يشهد اليوم الخامس من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة مجموعة من الفعاليات السينمائية، تتضمن عروض أفلام وحلقات نقاشية.

وانطلقت في العاشرة والنصف صباحاً حلقة نقاش بعنوان "الوضع الراهن لعملية توزيع الأفلام"، بقاعة "أوديماكس" بالجامعة الألمانية، يليها في الثانية عشر ظهراً عرض فيلم "الفارس والأميرة" بقاعة سي سينما.

وفي الساعة الثانية عضر والنصف يعرض فيلم "إبراهيم إلي أجل غير مسمي" بقاعة "سي سينما 2" بفندق "ريحانة"، وكذلك حلقة نقاش بعنوان "علم وفن.ز جلب تمويل الأفلام" بقاعة "أوديماكس" بالجامعة الألمانية، ثم في الواحدة ظهرا يعرض "برنامج الأفلام القصيرة" 2 بقاعة "سي سينما 3" بفندق "ريحانة".

وفي الواحدة والنصف يعرض برنامج "الأفلام القصيرة 1" بسينما جراند الغردقة، وبعدها في الثالثة عصراً يعرض فيلم "ألم ومجد" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفيلم "143 طريق الصحراء" بقاعة "سي سينما 2" بفندق ريحانة.

وفي الثالثة والربع عصراً يعرض فيلم سيدة النيل بقاعة سي سينما 1، ثم في الثالثة والنصف فيلم "كاميرا أفريقية" بقاعة سي سينما 3، وفي الرابعة إلا ربع فيلم "مُحصن" بسينما جراند الغردقة، ثم في السادسة الا ربع يعرض فيلم "37 ثانية" بقاعة سي سينما 2.

وتقام سجادة حمراء لصناع فيلم "حلم نورا" بمسرح المارينا في السادسة مساء، ويعرض فيلم "طفيلي" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفي السادسة والربع يعرض برنامج الأفلام القصيرة 3 بقاعة سي سينما 3، ويعرض فيلم دراما السبت بقاعة "سي سينما 1"، ثم في السادسة والنصف يعرض فيلم "لارا" بسينما جراند الغردقة.

وفي السابعة يبدأ عرض فيلم "حلم نورا" بمسرح المارينا، وفي التاسعة يعرض فيلم "مسافر منتصف الليل" بقاعة "سي سينما 2"، وفي التاسعة والربع يعرض فيلم "المرأة الباكية" بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، وفيلم "يقولون لا شيء يبقي علي حاله" بقاعة "سي سينما 1"، وأخيراً في التاسعة والنصف يعرض فيلم "عيد ميلاد سعيد" بقاعة "سي سينما 3".