قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إنه تم إجراء العديد من التجارب العملية بأحياء شرق وغرب مدينة أسيوط، وإجراء اختبارات لمواتير رفع المياه أسفل الأنفاق والكباري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وكافة قطاعات الخدمات بالمحافظة للتدريب على مواجهة أي سيول محتملة خلال فصل الشتاء.

ولفت إلى أن المحافظة أجرت التدريب الميداني لخطة إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة، وعرض الاصطفاف لجميع معدات وآليات وسيارات المحافظة التي تستخدم في التعامل مع جميع أشكال وصور الطوارئ والكوارث، بالتعاون مع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أنه شدد على رؤساء المراكز والأحياء بإستمرارية إجراء التجارب العملية لمواجهة السيول وبخاصة بمناطق الأنفاق وأسفل الكبارى للتأكيد على الجاهزية لمواجهة أي طارئ وذلك ضمن خطة المحافظة لصقل خبرات العناصر البشرية المعنية بمواجهة المخاطر المختلفة والتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهما.

وفى سياق متصل قال أيمن محروس رئيس حي شرق أسيوط إنه تم إجراء تجربة عملية واختبارات لمواتير الرفع أسفل نفق السلام ناحية جامعة أسيوط بمشاركة قسم الكهرباء والترميمات وإدارة الأزمات بالحي لافتًا إلى تكرار التجربة بجميع الكبارى والأنفاق.