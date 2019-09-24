وفق قرارات الأمم المتحدة.. الصين تؤكد دعمها لتسوية عادلة لقضية قبرص

أكدت الصين اليوم الثلاثاء، دعمها لتسوية عادلة لقضية قبرص بناء على قرارات الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد حول زيارة وزير خارجية تركيا إلى الشطر الشمالي من جزيرة قبرص، إن الصين تدعو الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، وانتهاج التشاور والحوار لحل الخلافات، وتجنب أي تصعيد في الأوضاع هناك.

يذكر أنه تم تقسيم جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، وتجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب قواتها واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها، وفشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها المنظمة الدولية حتى الآن في تحقيق نتائج.