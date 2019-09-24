تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال جولته بمحافظة بني سويف اليوم، وبرفقته عدد من الوزراء ومحافظ بنى سويف، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بتزمنت الشرقية.

وقالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن المحطة تضم مبنى الفلاتر المُكون من 7 فلاتر بالإضافة إلى غرفة كهرباء، و4 طلمبات، وتم تحويل المحطة من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية بطاقة تصميمية 62.500 متر مكعب / يوم، بهدف رفع كفاءتها، من خلال جهود الهيئة العربية للتصنيع، حيثُ تخدم المحطة مركز ومدينة بني سويف بتعداد يبلغ 750 ألف نسمة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن المشروع تم تنفيذه بقيمة تقديرية تصل لنحو 97 مليون جنيه، ويتم تمويله من الخطة الاستثمارية للدولة، وقد بدأ تنفيذ المشروع في أكتوبر 2018، وتم الانتهاء منه ويعمل بكامل طاقته حالياً.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة تنفيذ المشروع، مُشيرا إلى أن الدولة تنفذ حالياً عدداً من مشروعات الصرف الصحي (معالجة ثلاثية)، بمحافظات الصعيد، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه بالمحافظات الساحلية، فى إطار جهود الدولة للاستغلال الأمثل لمواردنا المائية.