عقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تقوم وزارة الإسكان بتنفيذها في الفترة الحالية في قطاعات المرافق، وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، والإسكان الإجتماعي، حضره الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير.

وخلال اللقاء، إستعرض الدكتور عاصم الجزار، الموقف التنفيذي الخاص بالمشروع القومي لصرف صحي المناطق الريفية بجمهورية مصر العربية، موضحاً أن المناطق الريفية المخدومة يقطن بها 19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 37,5% من سكان الريف، مُضيفاً أنه من المُخطط الإنتهاء حتي نهاية يونيو 2020 من خدمة الصرف الصحي لعدد 179 منطقة ريفية جديدة يقطن بها 21 مليون وخمسمائة الف نسمة، لتصبح النسبة 42,4% من عدد سكان الريف.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الإسكان خلال اللقاء إلي أن العام المالي 2018/2019، شهد إنتهاء كل من "الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة" من توصيل الصرف الصحي إلي 152 منطقة ريفية حتي 30/6/2019، مُضيفاً أنه من المُقرر أن يشهد العام المالي 2019/2020 الإنتهاء من الصرف الصحي إلي 179 منطقة ريفية حتي نهاية 30/6/2020.

وكلف الدكتور مصطفي مدبولي بالتنسيق بشأن القرى التي سيتم العمل بها في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية "حياة كريمة" في مشروع الصرف الصحي بحيث توضع هذه القرى علي أجندة الأولويات لتحسين الخدمات المقدمة بها.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان الموقف التنفيذي الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم وجار تنفيذ 700 الف وحدة إسكان إجتماعي، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بالمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، وسرعة تسليم المستحقين.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه بالنسبة لتطويرالمناطق العشوائية فإن الفترة من 6/2014 وحتي 9/2019 شهدت الإنتهاء من تطوير 192 منطقة من المناطق غير الآمنة تتضمن 105672 وحدة، فضلاً عن 165 منطقة تضم 115970 وحدة جار تنفيذها، ويأتي ما سبق بتكلفة مالية تصل إلي 31 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلي أنه جار تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة في 18 منطقة في محافظة القاهرة، وفي 5 مناطق في محافظة الإسكندرية، وفي 5 مناطق في محافظة أسوان، وفي 4 مناطق في محافظة البحر الأحمر، وفي 3 مناطق في محافظة الجيزة، وفي 3 مناطق في محافظة جنوب سيناء، ومنطقتين بمحافظة دمياط، ومنطقتين بمحافظة الوادي الجديد، وفي منطقة بمحافظة القليوبية، وفي منطقة بمحافظة بورسعيد، وفي منطقة بمحافظة الإسماعيلية، وفي منطقة بمحافظة مطروح، ومنطقة بمحافظة الغربية.