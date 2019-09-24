فاز المصري موريس نسيم رئيس شركة ويسترن جيكو شلمبرجير العالمية، برئاسة جمعية الاستكشافيين الجيوفيزيقيين العالمية، في الانتخابات التي أجراها مجلس إدارة الجمعية، التي تعد أشهر منظمة عالمية للجيوفيزياء التطبيقية في العالم، ومقرها في هيوستن تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها انتخاب مصري رئيسا للجمعية، ويمتلك نسيم خبرة تتخطى 30 عاما في صناعة البترول والغاز، شغل خلالها عدة مناصب فنية وإدارية.

وانضم نسيم لشركة ويسترن جيكو للعمل كجيوفيزيقى في 1981 وتدرج في الوظائف منذ ذلك التاريخ، وشغل عدة مناصب قيادية بينها نائب رئيس الشركة لمنطقتي الشرق الأوسط وآسيا، ونائب رئيس الشركة لمنطقتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية ونائب الرئيس للعمليات، كما شغل منصب نائب الرئيس للتسويق والتكنولوجيا لمجموعة شلمبرجير لإدارة الاحتياطيات ومنصب رئيس فرع شركة شلمبرجير للخدمات الفنية البترولية.

وأهم برنامج عمل أنشأه نسيم هو برنامج شلمبرجير لجيوفيزيقيين المناطق، كما ساهم في إنشاء جمعية البحث والاستكشاف البحري، وتقلد منصب رئيس شركة ويسترن جيكو شلمبرجير في 2015، والتي عملت على إنجاز مشروع المسح السيزمي بالبحر الأحمر قبل طرح مصر لأول مزايدة عالمية للتنقيب في تلك المنطقة.

ويعمل نسيم من خلال منصبه الذي تسلمه في 19 سبتمبر الحالي، على الترويج لعلم الجيوفيزياء أمام العالم بهدف استقطاب أجيال جديدة من الجيوفيزيائيين وتطوير إمكانات الأجيال الحالية، ونشر دور الجيوفيزياء في مواجهة التحديات الإنسانية والبيئية، وتطوير وتحديث تأثير الجيوفيزياء على أنشطة البحث والاستكشاف من خلال تطبيق التحول الرقمي، ودعم العلاقات والشراكات بين المؤسسات الأكاديمية والمنظمات الإنسانية وقطاع الأعمال من خلال أنشطة الجمعية، فضلا عن تأكيد دور الجمعية كشريك في الأعمال والتطوير التقني لشركات الخدمات والمؤسسات الأكاديمية وشركات البترول والغاز.