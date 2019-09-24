انهمرت الفنانة شيرين عبدالوهاب في البكاء، خلال حديثها عن قيمة الوطن في حفلها بجدة في المملكة العربية السعودية مساء أمس، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ89.

وقالت شيرين: "اسمحولي اتكلم عن الوطن عشان إحنا في وطن غالي، أنا مش بعرف أتكلم أوي، وأخدت عهد على نفسي إني متكلمش ولا أقول رأيي ولا أقول حاجة بحس بيها، لكن إحنا في وضع لازم نقول فيه كلمة حق، ونفسي حسام جوزي يساعدني فيها، وهستسمحه ييجي لأنه بيعرف يتكلم ومثقف واحبه يشاركني الكلمة دي عشان دي رسالة".

واستجاب الفنان حسام حبيب لطلب زوجته، وحضر على المسرح فورا، وأعطته شيرين المايك للحديث وقبلت يديه، وبدأ حسام الحديث: "إحنا عاوزين نهني أهل المملكة العربية السعودية وعلى رأسهم الملك سلمان، وولي العهد محمد بن سلمان، ونهنيكم بعيدنا الوطني، لأن السعودية بلدنا الثاني، ووقفتها جنبنا على راسنا من فوق".

وتابعت: "اسمحولي وأنا وسطكم أوجه كلمة لبلدنا مصر، ورئيسنا وجيشنا ونقولهم إحنا في ضهركم، ومعاكم وربنا ينصركم دايما، وعاوزة أقول إنّ اللي مالهوش كبير بيشتريله كبير، وإحنا عندنا كبير"، ومنعها بكائها من الاستمرار في الحديث، وأعطت الميكروفون مرة أخرى لزوجها ليكمل الحديث.