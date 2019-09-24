أناب وزير العدل ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ‏المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشؤون التطوير التقني، والمهندس وائل صفوت مدير مشروع إنفاذ القانون بوزارة التخطيط، في افتتاح ‏أعمال التطوير التقني بمحكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها، بحضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمستشار وليد حامد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية.

وشمل الافتتاح محكمة الفيوم الابتدائية، ومأموريتي أبشواي وطامية الكليتين، فضلا عن 6 محاكم جزئية تابعة لها هي محاكم بندر الفيوم ومركز الفيوم وابشواي وطامية وسنورس واطسا، ومأمورية استئناف الفيوم، بما يسهم في رفع كفاءة إجراءات التقاضي وتحقيق نقلة نوعية في عمل المحاكم من نطاق العمل الورقي إلى منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تحقق العدالة الناجزة.

ويأتي الافتتاح في إطار منظومة التحديث التي تتبناها الدولة وتنتهجها وزارة العدل، من خلال امتداد أعمال التطوير التقني إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

وتضمنت أعمال تطوير محكمة الفيوم الابتدائية وجزئياتها ومأمورية استئناف الفيوم عدة محاور، بينها إنشاء مكاتب أمامية لقيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن ‏الجلسات، وغيرها من الخدمات المميكنة التي تقدم ضمن منظومة الجيل الثاني من المحاكم المميكنة، وإنشاء وحدة ‏تكنولوجيا المعلومات بالمحكمة وتزويدها بأحدث التقنيات والمعدات الحديثة وفق المعايير الدولية، وتفعيل برنامج ‏القلم المدني الذي تم تعميمه بالمحاكم، ويتم من خلاله استخراج تقارير تقييم الأداء الخاصة بالعاملين في كل ‏محكمة، ما يؤدي إلى تيسير خدمات العدالة المقدمة للمواطن.