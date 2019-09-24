توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس في التحسن والاعتدال بالتزامن مع بدء فصل الخريف، إذ يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط، ومعتدل على محافظات الوجه البحرب والقاهرة.

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ الطقس يكون مائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، لطيف ليلا على أنحاء البلاد، يصاحبه انخفاض في نسبة الرطوبة مع وجود نشاط محدود للرياح، الذي يزيد الإحساس باعتدال الطقس خاصة خلال الفترات المسائية.

كما توقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، على شمال وشرق البلاد، تكون متكاثرة أحيانا في بعض المناطق ما يؤدى إلى طقس غائم معظم ساعات النهار.

ونصح خبراء هيئة الأرصاد، بالحذر من الشبورة المائية على معظم الطرق خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المبكرة من الصباح.