استمع المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، إلى مرافعة دفاع الطفلة "أميرة أ" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، في جلسة تجديد حبسها المنعقدة اليوم بمحكمة العياط.

وطالب الدفاع بإخلاء سبيل الفتاة بأي ضمانات مالية تراها المحكمة، مستندا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وبينها أنّ المتهمة لها محل إقامة معلوم ولم يسبق الحكم عليها أو اتهامها في جريمة سابقة، ولكونها حدث وصغيرة السن، فضلا عن خلو أوراق الدعوى من أي أدلة ضدها، ولورود التقرير الطبي الشرعي الخاص بها الذي يؤكد صحة روايتها وأقوالها في تحقيقات النيابة.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أمر بإخلاء سبيل المتهمة، وتقدمت النيابة العامة باستئناف على القرار، وقبلته محكمة الجنايات، وجددت حبسها لمدة 30 يوما.

واعترفت المتهمة بقتل السائق المجني عليه دفاعًا عن شرفها، بعد أن حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن مفاجآت في الدعوى، أهمها تطابق الدماء الموجودة على السكين المستخدمة والسيارة وجسد المتهمة بدماء القتيل، وتطابق جلدها بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل، وثبوت عذريتها، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل.