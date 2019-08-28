قبلت محكمة جنايات القاهرة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل أميرة، فتاة العياط، وقررت المحكمة تجديد حبس المتهمة 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى في اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها.

وفور سماعها قرار المحكمة، انهارت الفتاة داخل قفص الاتهام ودخلت في نوبة بكاء بعد فقدها الأمل في إخلاء سبيلها.

كان قاضي المعارضات قرر إخلاء سبيل أميرة، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، في قضية اتهامها بقتل سائق حاول اغتصابها، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد أن جددت النيابة، في وقت سابق، حبس المتهمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى في القضية، فيما اعترفت الفتاة أمام قاضي المعارضات بقتل المجني عليه دفاعًا عن شرفها بعدما حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.