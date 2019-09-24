أمر المستشار محمد الجابري رئيس محكمة جنح العياط، بتجديد حبس المتهمة "أميرة أ" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط" لمدة 45 يوما، على ذمة اتهامها بقتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة أمر في وقت سابق بإخلاء سبيل المتهمة، وتقدمت النيابة العامة باستئناف على القرار وقبلته محكمة الجنايات، وجددت حبسها لمدة 30 يوما.

واعترفت المتهمة بقتل السائق المجني عليه دفاعًا عن شرفها، بعد أن حاول الاعتداء جنسيًا عليها في سيارته بمنطقة نائية.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن مفاجآت في الدعوى، أهمها تطابق الدماء الموجودة على السكين المستخدمة والسيارة وجسد المتهمة بدماء القتيل، وتطابق جلدها بالجلد الموجود تحت أظافر القتيل، وثبوت عذريتها، وخلو أظافرها من أي آثار لجلد القتيل.