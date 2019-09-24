قال رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركو، إن البرلمان البريطاني يستعد لاستئناف جلساته الأربعاء، بعد أن أبطلت المحكمة العليا قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق أعماله باعتباره غير قانوني.

وقال بيركو للصحفيين أمام البرلمان: "أمرت سلطات مجلس النواب باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يجتمع مجلس العموم غدًا".

وقضت المحكمة العليا في بريطانيا، اليوم، بأنّ قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق البرلمان في الفترة التي تسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان "غير قانوني"، واعتبرت أنّه "لاغٍ ولا تأثير له".

وقالت رئيسة المحكمة العليا بريندا هايْل في نص الحكم: "لا بد أن تستنتج المحكمة أنّ قرار إسداء مشورة لجلالة الملكة بتعليق البرلمان كان غير قانوني، وعلى النواب الاجتماع في أقرب الآجال".

واعتبرت المحكمة في حكمها أنّ "القرار يعود إلى البرلمان، ولا سيما رئيس مجلس العموم ورئيس مجلس اللوردات، ليقررا ما يجب فعله بعد ذلك. ما لم يكن هناك نظام برلماني لسنا على علم به، يمكنهما اتخاذ خطوات فورية لتمكين كل مجلس من الاجتماع.