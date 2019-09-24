يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لتنظيم دورات تثقيفية للعمال وموظفي الدولة لتوعيتهم بالمخاطر التي تواجهها الدولة وكيفية التصدي لمؤامرات تزييف الوعي التي بدأت تنتشر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، من خلال حرب شائعات تتبناها الجماعة الارهابية عن طريق أذرعها التخريبية بمساعدة أجهزة استخبارات دولية.

وقال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال، في تصريحات صحفية إلى "الوطن"، إن مصر تواجه حربًا شرسة يتزعمها تنظيم الاخوان بالتعاون مع دول أجنبية تستهدف إدخال مصر إلى نفق مظلم خاصة وأن كل مخططاتهم فشلت في اسقاط الدولة بعد ثورة 30 يونيو، مضيفًا، أن عقد دورات تثقيفية بشكل دوري أفضل الوسائل لتوعية الشعب بما يُحاك ضد الدولة من مؤامرات.

وأوضح "وهب الله"، أن عمال مصر وموظفيها هم الفئة الأكبر في المجتمع حيث يبلغ عددهم 28 مليون موظف وعامل بالدولة، مشيرا إلى أن التثقيف السياسي لرفع الوعي بالمخاطر التي تواجهها الدولة والتصدي للمحاولات المستمرة لتزييف الوعي سيكون معركة اتحاد العمال المقبل.

وتابع: "سيتم عرض خطة الدورات التثقيفية خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام المقبل، لبحث كيفية تطبيقها وما هي المحافظات التي سيتم البدء بها، بهدف استهداف أكبر عدد ممكن من العمال والموظفين"، مؤكدًا أنه سيتم الاتفاق مع أساتذة علوم سياسية ومفكرين سياسيين للتدريس الأكاديمي والمنهجي عن خطر الحرب التي تواجهها مصر وكيفية مواجهتها.