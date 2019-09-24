افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم فرع البنك الأهلي المصري بنادي بني عبيد الرياضي لخدمة أبناء المركز، وتفقدا حمام السباحة وصالة الجيم وملاعب كرة القدم وفندق الرياضة.

أكد وزير الشباب والرياضة على أن الحكومة لم ولن تتواني لحظة حتى تعود مصر إلى مكانتها التاريخية وسط دول العالم، ووجه وزير الشباب إلى رئيس نادي بني عبيد بسرعة الانتهاء من تطوير حمام السباحة وصالة الجيم خلال شهرين ودخولهم الخدمة حتى يستطيع الشباب وأعضاء النادي من الاستفادة منهم كما وجه بسرعة إنشاء تراك الملعب الكبير في أسرع وقت وتركيب انترلوك لجميع الطرق الداخلية للنادي.

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة لم ولن تتأخر عن تقديم الخدمة للموطنين وتلبية مطالبهم وخير دليل الإنجازات التي تمت في شتى المجالات من مشروعات قومية عملاقة من طرق وكباري ومدن جديدة ومشروعات بنية أساسية.

وأضاف شاروبيم أن بالعمل والإنتاج سنكون أفضل دولة في الشرق الأوسط وليس بالشعارات والهتافات، والمرحلة القادمة تتطلب أن نعمل جميعاً من أجل بناء الوطن ورفعة شأنه بين الأوطان والعمل والإنتاج هو السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد المصري.

كان في استقبال الوزيرين الدكتور هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب ورياض جمال الدين وكيل وزارة الشباب والرياضة وجمال شحاته رئيس مركز ومدينة بني عبيد وعدد من القيادات التنفيذية.